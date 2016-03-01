مؤشر كويت 15 يغلق متراجعا وسط تداولات ضعيفة

0938 جمت - تراجع مؤشر كويت 15 بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء وسط تداولات ضعيفة على عدد من الأسهم القيادية.

وخسر المؤشر 0.12 بالمئة ليغلق عند 840.04 نقطة في حين أنهى المؤشر السعري للسوق التعاملات مرتفعا 0.54 بالمئة عند 5235.6 نقطة.

وسجل سهم كيبكو أكبر الخسائر على مؤشر كويت 15 وانخفض 1.8 بالمئة.

كما نزلت أسهم بنك برقان 1.4 بالمئة وبنك بوبيان ومباني 1.2 بالمئة.

في المقابل ارتفعت أسهم أجيليتي 2.3 بالمئة وبنك الخليج وأمريكانا 0.9 بالمئة.

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