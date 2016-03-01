البورصة الأردنية ترتفع لأعلى مستوى لها في أسبوع

1325 جمت - ارتفعت البورصة الأردنية اليوم لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أسبوع بفعل عمليات شراء محدودة في أسهم قيادية مثل الملكية الأردنية.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الثلاثاء مرتفعا بنسبة 0.36 بالمئة إلى 2123.9 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 9.9 مليون دينار مقارنة مع 10.3 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال عامر المعشر محلل مالي إن الحركة في بورصة عمان كانت جيدة اليوم مع بناء مراكز في أسهم استراتيجية.

وأضاف المعشر "رغم التحسن الا أن الذي يطغى على التعاملات هو المضاربة."

وارتفع سهم مصفاة البترول 0.69 بالمئة إلى 4.32 دينار وسهم الملكية الأردنية 3.33 بالمئة إلى 0.93 دينار.

وتراجع سهم البنك العربي 0.81 بالمئة إلى 6.11 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 5.95 بالمئة إلى 2.21 دينار.

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