الأسهم القيادية تقود مؤشرات الكويت للارتفاع

0940 جمت - قادت الأسهم القيادية بورصة الكويت اليوم الأربعاء للارتفاع حيث صعد المؤشر الرئيسي 0.51 في المئة ليغلق عند 5262.4 نقطة كما ارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.71 في المئة إلى 854.4 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 16.6 مليون دينار وهي قيمة كبيرة وتبلغ نحو ضعف المعدلات المعتادة.

وقادت أسهم البنوك موجة الارتفاعات حيث صعدت أسهم بنك الكويت الوطني 1.4 في المئة وبيت التمويل الكويتي 3.03 في المئة وبنك الخليج 1.9 في المئة وبنك بوبيان 2.5 في المئة.

كما أغلقت أسهم فيفا على ارتفاع 2.1 في المئة وزين 2.8 في المئة وأجيليتي 1.1 في المئة.

وفي المقابل هبطت أسهم أمريكانا 1.74 في المئة وطيران الجزيرة 1.2 في المئة والتجارية العقارية أربعة في المئة.

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