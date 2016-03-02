مشتريات مؤسسات المال المحلية والعرب تصعد ببورصة مصر صباحا

0945 جمت - دعمت مشتريات مؤسسات المال المحلية على الأسهم القيادية والمتعاملين العرب على بعض أسهم المضاربات بورصة مصر ودفعتها للصعود خلال أول ساعة ونصف من معاملات اليوم الاربعاء وسط شح في السيولة.

وصعد المؤشر المصري الرئيسي 0.47 بالمئة ليصل إلى 6144.5 نقطة والمؤشر الثانوي 0.81 بالمئة ليصل إلى 357.15 نقطة.

وبلغت قيم التداول 122.012 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء بينما مالت معاملات الأجانب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 83.6 بالمئة من المعاملات حتى الآن والعرب على 6.8 بالمئة والمؤسسات لعى 72.8 بالمئة.

وواصل سهم بلتون ارتفاعه بالحد الأقصى وسط اختفاء عروض البيع من على السهم. وقالت البورصة اليوم في بيان للمستثمرين إن مضاعف ربحية السهم بلغ 888 مرة.

ومضاعف الربحية هو ناتج قسمة سعر السهم السوقي على نصيب السهم الواحد في الأرباح وكلما زاد مضاعف الربحية زادت مخاطر الاستثمار في السهم.

واستحوذت هيرميس على ثاني أعلى قيم التداول بارتفاع 0.6 بالمئة وجاء من بعيد بايونيرز 0.9 بالمئة وبرايم 4.4 بالمئة مستحوذة على رابع أعلى قيم تداول في السوق.

وشاركت أسهم الاهلي للاستثمار في الصعود القوي بارتفاع 6.9 بالمئة والمصريين للاستثمار 7.8 بالمئة.