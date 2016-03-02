هبوط أسهم السعودية ودبي مع جني الأرباح ومصر تتأثر مجددا بمخاوف نقدية

من أندرو تورشيا

دبي 2 مارس آذار (رويترز) - هبطت بورصتا السعودية ودبي اليوم الأربعاء مع جني الأرباح من المكاسب التي تحققت على مدى الأيام الماضية لكن أحجام التداول كانت نشطة والمعنويات بشكل عام إيجابية نظرا لتعافي أسعار النفط مؤخرا.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنحو 0.7 في المئة في أوائل التعاملات لكنه أغلق منخفضا 0.2 في المئة عند 6170 نقطة.

وانخفض مؤشر قطاع البتروكيماويات 0.8 في المئة بينما تراجع سهم مجموعة الطيار للسفر 2.6 في المئة.

لكن بعض أسهم المضاربة الصغيرة واصلت الارتفاع مع صعود سهم الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) 7.6 في المئة. وزاد سهم ساب تكافل للتأمين الإسلامي 3.3 في المئة في تداول مكثف غير معتاد مع إعلان الشركة عن تعيين ستيفن كوسقروف رئيسا تنفيذيا لها خلفا لادريان فلاورز الذي قضى في المنصب خمس سنوات.

وتراجع مؤشر سوق دبي 1.9 في المئة مع هبوط سهم أرابتك القابضة للبناء 9.1 في المئة إلى 1.50 درهم وكان الأكثر تداولا في السوق.

وحفز هبوط سهم أرابتك جني أرباح في أسهم مضاربة أخرى مع تراجع سهم أملاك للتمويل العقاري بالحد الأقصى اليومي عشرة في المئة لكن بعض الأسهم بقيت قوية مع صعود سهم بيت التمويل الخليجي إثنين في المئة.

وانخفض سهم إعمار العقارية القيادي 1.9 في المئة إلى 5.75 درهم.