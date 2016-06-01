بورصة السعودية تهبط صباحا مع تراجع أسعار خام النفط العالمية

0755 جمت - تراجعت الأسهم السعودية في بداية معاملات اليوم الأربعاء تحت ضغوط بيعية من قبل المتعاملين على أسهم البتروكيماويات مع استمرار تراجع أسعار النفط العالمية.

وهبطت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء حيث من المتوقع أن يظل إنتاج الدول الكبرى المصدرة للخام في منطقة الشرق الأوسط مرتفعا أو ربما حتى يزيد في الوقت الذي تضغط فيه المخاوف بشأن وضع الاقتصاد الصيني على توقعات الطلب على الوقود.