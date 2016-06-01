ارتفاع معظم بورصات الشرق الأوسط وتعافي أسهم البنوك السعودية

من سيلين أسود

دبي أول يونيو حزيران (رويترز) - عزز تعافي قطاع البنوك البورصة السعودية اليوم الأربعاء وارتفعت أسواق أسهم خليجية أخرى مع صعود سهم شعاع كابيتال بدبي في ظل آمال بتقديم المشترين المحتملين لحصة في الشركة عروضا مرتفعة.

واجتذبت أسهم البنوك السعودية - التي كانت من بين الأسهم الأضعف أداء في السوق في مايو أيار - عمليات شراء عند مستويات سعرية متدنية حيث صعد سهم بنك ساب 3.2 في المئة. وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2 في المئة.

وسجلت أسهم الرعاية الصحية والتعليم أداء قويا أيضا مع صعود سهم الحمادي التي تورد الأجهزة الطبية 2.2 في المئة. وارتفع سهم الخليج للتدريب والتعليم الشركة الوحيدة المدرجة في قطاع التعليم 3.1 في المئة.

وهبط سهم ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) 1.7 في المئة بعدما صعد 6.5 في المئة في الجلسة السابقة.

وانخفضت أسهم بتروكيماويات أخرى أيضا مع تراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.6 في المئة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.2 في المئة. وصعد سهم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) 3.3 في المئة. وأعلنت الشركة أمس الثلاثاء هبوط صافي ربح الربع الأول من العام بنسبة 31 في المئة إلى 54.7 مليون جنيه مصري (6.2 مليون دولار).

وزاد سهم المجموعة المالية-هيرميس 3.7 في المئة إلى 11.65 جنيه مسجلا أعلى مستوى إغلاق له منذ يوليو تموز الماضي. ويتخذ السهم اتجاها صعوديا منذ منتصف مايو أيار. وقالت مجموعة دبي إنها ستبيع حصتها البالغة 11.8 في المئة في هيرميس بنهاية العام ويأمل مستثمرون في مساهم استراتيجي يفيد الشركة. ومنذ أسبوع رفع بنك إتش.إس.بي.سي السعر المستهدف لسهم هيرميس إلى 13.2 جنيه من 11.5 جنيه.