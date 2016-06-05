البورصة الأردنية تنخفض لأدنى مستوى منذ 3 أسابيع

1235 جمت - انخفضت البورصة الأردنية اليوم لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أسابيع بفعل عمليات بيع محدودة في أسهم قيادية وسط قيمة تداول غلب عليها إغلاق حسابات قبيل رمضان.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الأحد متراجعا بنسبة 0.72 بالمئة إلى 2103.79 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 8.4 مليون دينار مقارنة مع 7.8 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي أسعد الديسي إنه عادة ما تجري عمليات إغلاق حسابات قبل بدء شهر رمضان الذي يشهد تداولات هادئة.

وأضاف الديسي "المضاربات مستمرة ولكن تصبح أخف في رمضان."

وارتفع سهم مصفاة البترول 0.21 بالمئة إلى 4.56 دينار.

وتراجع سهم الاتصالات الأردنية 0.92 بالمئة ليغلق على 2.15 دينار وسهم بنك الإسكان 0.54 بالمئة إلى 9.15 دينار.