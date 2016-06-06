ارتفاع طفيف لبورصة السعودية صباحا بعد إقرار خطة التحول الوطني

0705 جمت - ارتفع المؤشر الرئيسي بشكل طفيف في بداية معاملات اليوم الأثنين أول جلسات شهر رمضان بعد أن قال مصدر سعودي رفيع إن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي أقر خطة التحول الوطني.

وصعد المؤشر السعودي 0.04 بالمئة ليصل إلى 6415.7 نقطة بعد ان كان منخفضا بنحو 0.02 بالمئة في اول دقيق من التداولات.

وقال المصدر السعودي لرويترز الليلة الماضية إن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أقر خطة التحول الوطني التي أشرف عليها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وسيحيلها إلى مجلس الوزراء اليوم الاثنين.

وكسبت أسهم سابك 1.25 بالمئة وينساب 0.2 بالمئة وبترورابغ 0.44 بالمئة. كما صعدت أسهم مصرف الإنماء 0.8 بالمئة وزين 3.6 بالمئة وموبايلي 0.7 بالمئة.

وبرنامج التحول الوطني أحد البرامج التنفيذية التي تشملها "رؤية السعودية 2030" التي كشف النقاب عنها الأمير محمد بن سلمان أواخر ابريل نيسان الماضي وهي خطة طموح تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وتنهي اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد.

ومن المتوقع أن تشمل الإصلاحات الواسعة خفض الدعم وعمليات بيع لأصول حكومية وفرض ضرائب وخفضا للإنفاق وتغييرا لطريقة إدارة الدولة للاحتياطيات المالية وتوجها لتعزيز الكفاءة والفعالية ودورا أكبر لمشاركة القطاع الخاص في التنمية.