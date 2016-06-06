البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

1130 جمت - ارتفعت البورصة الأردنية اليوم بفعل عمليات شراء في أسهم قيادية مثل الكهرباء الأردنية وسط قيمة تداول ضعيفة في أول يوم من رمضان.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الإثنين مرتفعا بنسبة 0.3 بالمئة إلى 2110.07 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 6.2 مليون ديمار مقارنة مع 8.4 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي عامر المعشر إن خبر الهجوم الإرهابي على مركز المخابرات على مشارف عمان اليوم لم يؤثر على السوق والمتعاملين تداركوا الخبر بسرعة.

وأضاف المعشر "بعض الشراء في الأسهم الثقيلة رفع المؤشر ولكن البورصة تعبانة وبحاجة إلى ضخ سيولة."

وانخفض سهم البنك العربي 0.78 بالمئة ليغلق على 6.3 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 0.46 بالمئة إلى 2.14 دينار.

وارتفع سهم الكهرباء الأردنية 4.48 بالمئة إلى 2.33 دينار وسهم الملكية الأردنية 2.89 بالمئة إلى 0.71 دينار.

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