مشتريات الأجانب تصعد ببورصة مصر

1135 جمت - صعدت بورصة مصر خلال معاملات اليوم الأثنين بدعم واضح من مشتريات المتعاملين الأجانب على سهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في السوق.

وارتفع المؤشر الرئيسي 1.01 بالمئة ليغلق عند 7639.6 نقطة بعد ان كان منخفضا في أول دقائق من التداولات. وتراجع المؤشر الثانوي 0.75 بالمئة ليغلق عند 371.4 نقطة.

وبلغت قيم التداول 539.517 مليون جنيه.

ومالت معاملات العرب والمصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى الشراء. واستحوذ الأجانب على نحو 41 بالمئة من التداولات والمؤسسات على نحو 58 بالمئة من التداولات.

وأظهرت بيانات التداول أن هناك عددا من الصفقات تم تنفيذها على سهم التجاري الدولي خلال المعاملات حتى الآن.

ولم يتسن لرويترز على الفور الاتصال بالبنك للحصول على تعليق على طبيعة التداولات وهل الصفقات لمستثمرين جدد أم لا.

وكسبت أسهم التجاري الدولي التي تصدرت قيم التداولات 2.9 بالمئة وهيرميس 2.7 بالمئة وسوديك 1.13 بالمئة وبايونيرز 1.5 بالمئة.

وقفز سهم دومتي 3.6 بالمئة بعد موافقة مبدئية من مجلس الإدارة على تحويل جزء من رأسمال الشركة بحد أقصى 33 بالمئة إلى شهادات إيداع دولية.