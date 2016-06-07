البورصة السعودية تفتح مرتفعة صباحا بعد إعلان ملامح خطة التحول الوطني

0730 جمت - ارتفعت بورصة السعودية 0.13 بالمئة ليصل مؤشرها إلى 6485.1 نقطة في بداية معاملات اليوم الثلاثاء بعد إعلان ملامح خطة التحول الوطني.

والتحول الوطني جزء من مبادرة الإصلاح الطويلة الأجل "رؤية 2030" التي أعلنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أبريل نيسان وتهدف لإصلاح العديد من جوانب الاقتصاد والمجتمع السعوديين مع تأهب المملكة لمواجهة إنكماش إيرادات النفط والزيادة السكنية.

وكسبت أسهم سابك 0.31 بالمئة وكيان 0.81 بالمئة وينساب 0.94 بالمئة والمتقدمة للبتروكيماويات 0.4 بالمئة والمراعي 0.46 بالمئة.

وقال وزراء سعوديون الليلة الماضية إن المملكة تنوي زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى أكثر من ثلاثة أمثالها وخفض عبء الأجور بالقطاع العام على مدى الأعوام الخمسة المقبلة في إطار إصلاحات تستهدف الحد من اعتماد الاقتصاد على النفط.

وشارك في الارتفاع أسهم موبايلي 0.4 بالمئة والمملكة القابضة 0.45 بالمئة بينما تراجعت أسهم الراجحي وبترورابغ 0.43 بالمئة وزين 0.6 بالمئة.

وتستهدف خطة التحول الوطني زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 530 مليار ريال (141 مليار دولار) بحلول عام 2020 كما تستهدف خلق 450 ألف وظيفة غير حكومية للمواطنين حسبما أظهرت وثائق وزعت على الصحفيين في جدة.