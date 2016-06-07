ارتفاعات قوية للأسهم المصرية وسط مشتريات من الأجانب والعرب

1135 جمت - ارتفعت الأسهم المصرية بقوة خلال معاملات اليوم الثلاثاء بدعم واضح من‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬مشتريات المتعاملين الأجانب والعرب على أغلب الأسهم في السوق.

وصعد المؤشر الرئيسي 1.02 بالمئة ليغلق عند 7717.35 نقطة والمؤشر الثانوي 0.31 بالمئة ليغلق عند 372.50 نقطة.

وبلغت قيم التداول 585.641 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 71 بالمئة من التداولات والأجانب على 21 بالمئة والأفراد على 60 بالمئة.

وكسبت أسهم التجاري الدولي 0.94 بالمئة وحديد عز 7.35 بالمئة وهيرميس 2.8 بالمئة وبايونيرز 5.3 بالمئة وجلوبال تليكوم 2.9 بالمئة.

وقالت نعيم للوساطة في الأوراق المالية في مذكرة بحثية اليوم إن تجاوز المؤشر الرئيسي لمستوى 7700 نقطة "يفتح له الباب لمعاودة اختبار مستوى 8000 نقطة مرة أخرى."

وبنهاية الجلسة ارتفعت أسهم مدينة نصر للإسكان 1.9 بالمئة والقلعة 0.8 بالمئة وإعمار مصر 3.7 بالمئة. كما ارتفعت أسهم طلعت مصطفى 3.95 بالمئة وسوديك 1.3 بالمئة.