ارتفاع طفيف للمؤشر الكويتي صباحا

0812 جمت - ارتفع المؤشر الكويتي صباح اليوم الأربعاء بشكل طفيف بلغت نسبته 0.03 في المئة إلى 5395 نقطة في حين هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.04 في المئة إلى 815.7 نقطة.

وقال مجدي صبري المحلل المالي لرويترز إن التداولات ضعيفة جدا في السوق "ولا يوجد من يريد أن يبيع ولا يوجد من يريد أن يشتري."

وأضاف أن السوق لم يتأثر حتى بارتفاع أسعار النفط الذي يعد المحرك الأول للاقتصاد الكويتي عازيا هذا الهدوء الى أجواء شهر رمضان ورغبة المتداولين في الابتعاد عن السوق.

وهبطت أسهم بيت التمويل الكويتي في مستهل التداولات 1.1 في المئة وبنك وربة 1.2 في المئة والامتياز 1.4 في المئة.

وارتفعت أسهم الاستثمارات الوطنية والمدينة وطيران الجزيرة 1.1 في المئة والمباني 1.3 في المئة.

---------------------