بورصة مصر تواصل مسارها الصاعد صباحا

0832 جمت - دفعت مشتريات الأفراد المحليين بورصة مصر لمواصلة مسارها الصاعد خلال بداية معاملات اليوم الأربعاء وسط وفرة في السيولة.

وارتفع المؤشر الرئيسي 1.08 بالمئة ليصل إلى 7800.8 نقطة والمؤشر الثانوي 0.18 بالمئة ليصل إلى 373.2 نقطة.

وبلغت قيم التداول 101.914 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى الشراء بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 81 بالمئة من التداولات والأفراد على 79.5 بالمئة.

وقفزت أسهم بلتون عشرة بالمئة بعد أن وافقت البورصة للشركة أمس الثلاثاء على السير في اجراءات زيادة رأس المال بقيمة مليار جنيه.

وكسبت أسهم مدينة نصر للإسكان 2.14 بالمئة وإعمار مصر 1.2 بالمئة وهيرميس واحدا بالمئة بعد أن قالت اليوم إنها انتهت من بيع 40 بالمئة من بنك الاعتماد اللبناني مقابل 310 ملايين دولار.