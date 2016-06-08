وزير الإسكان السعودي: نخطط لإصدار صكوك لصندوق التنمية العقارية

جدة (السعودية) 8 يونيو حزيران (رويترز) - قال وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل اليوم الأربعاء إن المملكة تخطط لإصدار سندات إسلامية (صكوك) لصندوق التنمية العقارية بحلول نهاية 2017-2018.

وقال الحقيل في مؤتمر صحفي "برنامج الصكوك مخصص للصندوق العقاري.. الصندوق العقاري هو أكبر ممول للقطاع العقاري في المملكة.. الآن عنده في محفظته في حدود 190 مليار ريال (50.67 مليار دولار) عبارة عن تمويل عقاري."

وأضاف "نعتقد أننا نستطيع أن نحصل على تدفقات من خلال تصكيك هذه القروض والحصول على أموال بسرعة للانتهاء من قائمة الانتظار لصندوق التنمية العقارية في أسرع وقت ممكن."

وعن الإطار الزمني لإصدار الصكوك قال الوزير "نتوقع أن 2016 ستكون صعبة لأن سوق الإقراض وصل لمرحلة عالية جدا في المملكة وقد تكون نسبة السيولة في السوق غير مشجعة لكن نتوقع نهاية 2017-2018 ستكون (السيولة) موجودة إن شاء الله."