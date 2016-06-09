بورصة السعودية تصعد صباحا

0730 جمت - ارتفع المؤشر السعودي 0.34 بالمئة ليصل إلى 6627.3 نقطة خلال بداية معاملات اليوم الخميس نهاية الأسبوع بدعم من مشتريات المتعاملين على أسهم البتروكيماويات وصعود أسهم القطاع العقاري وسط تفاؤل بخطط المملكة لتشييد 1.5 مليون وحدة سكنية.

وكسبت أسهم سابك 0.3 بالمئة وبتروكيم 0.55 بالمئة وبترورابغ 0.84 بالمئة. وصعد سهم المراعي 1.8 بالمئة بعد أن الشركة قالت اليوم إنها تسعى لاستثمار 14.5 مليار ريال حتى عام 2021.

وشارك في الصعود أسهم موبايلي 0.4 بالمئة بينما نزلت أسهم سامبا 0.7 بالمئة والحكير 0.6 بالمئة وزين 1.2 بالمئة.

ووجدت أسهم القطاع العقاري مزيدا من الدعم بعد أن أعلن وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل الليلة الماضية أن المملكة ستمنح الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في مجال التطوير العقاري صفقات شراكة ضمن برنامج طموح يهدف إلى بناء 1.5 مليون وحدة سكنية على مدى السنوات السبع إلى الثماني المقبلة.