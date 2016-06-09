المؤشر الكويتي يرتفع والأسهم القيادية تهبط صباحا

0805 جمت - ارتفع المؤشر الكويتي الرئيسي صباح اليوم الخميس 0.04 في المئة إلى 5408 نقطة في حين هبط عدد من الأسهم القيادية ما دفع مؤشر كويت 15 للانخفاض 0.66 في المئة إلى 814 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن العمليات المضاربية انتقلت إلى الأسهم القيادية في ظل غياب كامل لكبار المستثمرين والمحافظ الكبيرة.

وأضاف أن المضاربين يسيطرون على السوق ويتداولون بالطريقة التي تحقق لهم الربح السريع.

وارتفعت أسهم بيت الطاقة في مستهل الجلسة 4.2 في المئة وأسيكو 3.3 في المئة واكتتاب 2.9 في المئة.

وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 1.6 في المئة والمباني 1.3 في المئة. كما تراجعت أسهم بيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة وبنك الخليج 0.9 في المئة.

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