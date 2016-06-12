تداولات ضعيفة في الكويت صباحا

0826 جمت - ساد الضعف حركة التداول في بورصة الكويت صباح اليوم الأحد حيث بلغت القيمة المتداولة 1.8 مليون دينار.

وارتفعت المؤشرات بشكل طفيف بفضل ارتفاع سهم بنك الكويت الوطني حيث صعد المؤشر الرئيسي 0.01 في المئة إلى 5411 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.23 في المئة إلى 816.5 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن هناك عمليات تجميع تتم على سهم بنك الكويت الوطني قد يكون مصدرها بعض المضاربين معتبرا أن سعر السهم حاليا يعتبر مغريا بالشراء مقارنة بمعدلات أرباحه السنوية.

وأضاف أن التداولات على الأسهم الصغيرة "ضعيفة للغاية" وهو نمط متوقع خلال شهر رمضان نظرا لقصر مدة التداول وغياب المضاربين الذين ينشطون عادة في تداول هذه الأسهم.

وارتفع سهم بنك الكويت الوطني 1.6 في المئة والبنك الأهلي المتحد الكويتي 1.03 في المئة والمدينة 1.1 في المئة.

وهبطت أسهم الوطنية العقارية 1.1 في المئة وايفا 1.6 في المئة وأجيليتي 1.03 في المئة وأمريكانا 1.9 في المئة.