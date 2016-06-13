المؤشر السعودي يتراجع صباحا

0715 جمت - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الاثنين وسط تداولات ضعيفة مع عزوف الكثير من المتعاملين عن التداول خلال شهر رمضان.

وقالت الرياض المالية إن المؤشرات الفنية تعطي إشارات للبيع ولهذا لا يمكن استبعاد أن يتعرض المؤشر لمزيد من الضغوط لكن الهبوط سيكون محدودا.