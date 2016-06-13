بورصة الكويت تتحرك نزولا في تداولات ضعيفة

0757 جمت - تراجعت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية في بداية معاملات اليوم الاثنين وسط تداولات هزيلة.

ونزل مؤشر كويت 15 بنسبة 0.46 بالمئة ليصل إلى 812.11 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 0.08 بالمئة إلى 5417.9 نقطة.

0715 جمت - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الاثنين وسط تداولات ضعيفة مع عزوف الكثير من المتعاملين عن التداول خلال شهر رمضان.