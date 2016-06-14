المؤشر السعودي يتراجع صباحا

الرياض 14 يونيو حزيران (رويترز) - سجل مؤشر سوق الأسهم السعودي تراجعا طفيفا في مستهل تعاملات الثلاثاء متأثرا بنزول أسهم العقارات والشركات ذات الحيازات الكبيرة من الأراضي بعد إقرار فرض رسوم على الأراضي غير المطورة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن.

ونزل المؤشر 0.1 بالمئة إلى 6587 نقطة بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش وسط تداولات ضعيفة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية يوم الاثنين إن مجلس الوزراء السعودي أقر اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء وإن الرسوم السنوية التي تبلغ 2.5 بالمئة من قيمة الأراضي غير المطورة المخصصة للاستخدام السكني أو التجاري ستطبق على أربع مراحل.

وأضافت أن المرحلة الأولى ستكون على الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر بينما تشمل المرحلة الثانية الأراضي المطورة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد وتزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربع. وتشمل المرحلة الثالثة الأراضي المطورة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد وتزيد عن خمسة آلاف متر مربع فيما ستكون المرحلة الرابعة للأراضي المطورة لمالك واحد في مدينة واحدة وتزيد مساحتها على عشرة ألاف متر مربع.

ويهدف هذا الإجراء إلى المساعدة في حل أزمة نقص المساكن بأسعار معقولة في المملكة عن طريق طرح المزيد من الأراضي غير المستغلة في السوق ليتمكن المطورون من الحصول عليها.إن الرسوم السنوية التي تبلغ 2.5 بالمئة من قيمة الأراضي غير المطورة المخصصة للاستخدام السكني أو التجاري ستطبق على أربع مراحل.

وانخفضت أسهم جبل عمر وإعمار المدينة الاقتصادية 0.8 بالمئة و1.9 بالمئة على الترتيب فيما صعد سهم دار الأركان 0.8 بالمئة.

كما نزلت أسهم الراجحي والمراعي وتصنيع وسافكو والبحري والصحراء وجرير بنسب تراوحت بين 0.2 و 0.8 بالمئة.

في المقابل ارتفعت اسهم موبايلي 1.5 بالمئة والحكير 2.9 بالمئة وزين السعودية 5.7 بالمئة والسعودي الفرنسي 0.8 بالمئة وكيان 0.8 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة والكهرباء 0.6 بالمئة.