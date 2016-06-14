المؤشر السعودي يغلق مرتفعا

الرياض 14 يونيو حزيران (رويترز) - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الثلاثاء على ارتفاع بدعم من مكاسب عدد من الأسهم القيادية.

وصعد المؤشر 0.6 بالمئة إلى 6626.6 نقطة وسط تداولات قيمتها 3.9 مليار ريال.

وسجل سهما الكهرباء أكبر المكاسب على المؤشر وقفز 9.8 بالمئة.

وزادت أسهم الراجحي وسابك والسعودي الفرنسي والحكير وموبايلي والإنماء وساب بنسب تراوحت بين 0.8 و4.9 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم جبل عمر 0.8 بالمئة مسجلة أكبر الخسائر على المؤشر.

وهبط سهم دار الأركان 3.15 بالمئة بعد إقرار مجلس الوزراء السعودي رسوما قدرها 2.5 بالمئة على الأراضي البيضاء غير المطورة. ولدى الشركة رصيد من الأراضي يزيد على 25 مليون متر مربع.

ونزلت أسهم تصنيع وإعمار المدينة الاقتصادية وسافكو والمراعي وجرير بنسب تراوحت بين 0.4 و1.9 بالمئة.

كانت الرياض المالية توقعت مسارا عرضيا للمؤشر في ظل تدني أحجام التداول وإعطاء المؤشرات الفنية إشارات للبيع.