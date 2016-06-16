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سبكيم السعودية تستكمل إصدار صكوك بمليار ريال لأجل 5 سنوات

Thu Jun 16, 2016 12:45pm GMT
 
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الرياض 16 يونيو حزيران (رويترز) - قالت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) اليوم الخميس إنها استكملت إصدار صكوك بقيمة مليار ريال (266.7 مليون دولار) لتمويل احتياجاتها.

وذكرت الشركة في بيان إلى البورصة أن الصكوك لأجل خمس سنوات تنتهي في 16 يونيو حزيران 2021 وبهامش ربح متغير يبلغ 235 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور) لأجل ستة أشهر.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للشركة أحمد العوهلي قوله "نجاح عملية طرح الإصدار الثاني للصكوك سوف يمول احتياجات الشركة بما في ذلك سداد أي التزامات مالية."

كانت الشركة عينت الرياض المالية والأهلي كابيتال مستشارين لترتيب الإصدار.

وسبكيم شركة بتروكيماويات متوسطة الحجم وتعد مجموعة الزامل أكبر مساهم فيها بحسب بيانات تومسون رويترز.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي) (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
 