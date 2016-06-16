تراجع معظم البورصات الخليجية والكويت ترتفع بدعم من إحياء محادثات أمريكانا

من سيلين أسود

دبي 16 يونيو حزيران (رويترز) - تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم الخميس بعد هبوط البورصات العالمية وأسواق النفط لكن بورصة الكويت ارتفعت مدعومة بإحياء المحادثات حول بيع حصة في شركة كبرى للأغذية.

وقالت مصادر لرويترز يوم الأربعاء إن المحادثات المتعلقة بصفقة بيع حصة الأغلبية في الكويتية للأغذية (أمريكانا) - التي تملك فيها عائلة الخرافي حصة الأغلبية - إلى مجموعة من المستثمرين الخليجيين استؤنفت مجددا بعد أيام من انهيار المفاوضات حول مسائل التقييم.

وامتنعت أمريكانا عن التعقيب وجرى تعليق تداول أسهمها اليوم لكن الأسهم ارتفعت في شركات أخرى تملك فيها عائلة الخرافي حصصا رئيسية مع صعود سهم الاستثمارات الوطنية 2.2 بالمئة وسهم زين للاتصالات 1.6 في المئة. وزاد مؤشر سوق الكويت 0.1 بالمئة.

وفي السعودية قام متعاملون محليون ببيع أسهم المضاربة. وانخفض مؤشر قطاع التأمين 1.6 بالمئة مشكلا أكبر ضغط على المؤشر الرئيسي للسوق السعودية الذي تراجع 0.4 بالمئة.

وارتفع سهم دار الأركان للتطوير العقاري 2.6 بالمئة في تعاملات متقلبة. وجذب السهم اهتماما قويا منذ أعلنت الشركة الأسبوع الماضي أنها تجري محادثات مع الحكومة لبناء وحدات سكنية في إطار خطة الإصلاحات الاقتصادية للمملكة.

وزاد سهم السعودية للكهرباء 2.2 بالمئة محققا مكاسب للجلسة الخامسة. وصعد السهم بشكل كبير هذا الأسبوع بفعل أنباء عن وسيلة تمويلية جديدة لبناء محطتين لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية.

وقفز سهم الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) 6.8 بالمئة بعدما أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح نقدية بواقع 0.3 ريال للسهم للربع الثاني من 2016. لكن سهم ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) هبط 4.4 بالمئة مع انقضاء الحق في توزيعات الأرباح.