لمحة -المؤشر السعودي يغلق مستقرا دون تغيير

* المؤشر السعودي يغلق مستقرا دون تغيير عند 6542.4 نقطة بعد تداولات ضعيفة بقيمة 3.2 مليار ريال.

* سهم سافكو ينخفض اثنين بالمئة بعد تقليص توزيعات النصف الأول إلى 1.5 ريال للسهم مقارنة مع ثلاثة ريالات في النصف المقابل من 2015.