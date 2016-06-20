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لمحة-صعود طفيف للمؤشر السعودي صباحا

Mon Jun 20, 2016 7:41am GMT
 
[-] نص [+]

0728 جمت -

* المؤشر السعودي يفتح مرتفعا 0.3 بالمئة عند 6557.8 نقطة وسط تداولات ضعيفة.

* أسهم الراجحي تفتح مرتفعة 0.9 بالمئة وسابك 0.6 بالمئة وسامبا 0.7 بالمئة وجبل عمر 0.4 بالمئة ومعادن والإنماء 0.8 بالمئة.

* أسهم موبايلي تفتح منخفضة 0.7 بالمئة ودار الأركان 0.8 بالمئة والكهرباء 0.2 بالمئة والاسمنت السعودية 0.4 بالمئة وسبكيم 0.7 بالمئة.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية للسوق لا تزال تحافظ على اتجاهها الهابط وإشارات البيع. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 