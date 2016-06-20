لمحة-صعود طفيف للمؤشر السعودي صباحا

* المؤشر السعودي يفتح مرتفعا 0.3 بالمئة عند 6557.8 نقطة وسط تداولات ضعيفة.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية للسوق لا تزال تحافظ على اتجاهها الهابط وإشارات البيع. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)