لمحة-صعود طفيف للمؤشر السعودي صباحا
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* المؤشر السعودي يفتح مرتفعا 0.3 بالمئة عند 6557.8 نقطة وسط تداولات ضعيفة.
* أسهم الراجحي تفتح مرتفعة 0.9 بالمئة وسابك 0.6 بالمئة وسامبا 0.7 بالمئة وجبل عمر 0.4 بالمئة ومعادن والإنماء 0.8 بالمئة.
* أسهم موبايلي تفتح منخفضة 0.7 بالمئة ودار الأركان 0.8 بالمئة والكهرباء 0.2 بالمئة والاسمنت السعودية 0.4 بالمئة وسبكيم 0.7 بالمئة.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية للسوق لا تزال تحافظ على اتجاهها الهابط وإشارات البيع. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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