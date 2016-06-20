لمحة -المؤشر السعودي يغلق على ارتفاع طفيف وسط تداولات هزيلة
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* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.25 بالمئة عند 6559 نقطة وسط تداولات متدنية قيمتها ثلاثة مليارات ريال.
* أسهم جبل عمر تغلق مرتفعة 3.2 بالمئة مسجلة أكبر المكاسب على المؤشر مع توقع المتعاملين أن تستفيد الشركة التي تملك عددا من الفنادق في مكة من موسم العمرة في رمضان.
* أسهم الراجحي تغلق مرتفعة 0.9 بالمئة والبحري 1.9 بالمئة والاتصالات السعودية 0.8 بالمئة وصافولا 1.1 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة.
* أسهم الكهرباء تغلق منخفضة 2.2 بالمئة وموبايلي 0.7 بالمئة وينساب 0.9 بالمئة.
* يقول محللون إن تدني أحجام التداول وميل المتعاملين للبيع تجعل المؤشر مرشحا لمسار عرضي خلال الجلسات المقبلة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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