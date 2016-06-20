لمحة -المؤشر السعودي يغلق على ارتفاع طفيف وسط تداولات هزيلة

* أسهم جبل عمر تغلق مرتفعة 3.2 بالمئة مسجلة أكبر المكاسب على المؤشر مع توقع المتعاملين أن تستفيد الشركة التي تملك عددا من الفنادق في مكة من موسم العمرة في رمضان.