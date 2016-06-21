لمحة-بورصة السعودية تغلق منخفضة
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* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.09% عند 6553.01 نقطة.
* أسهم سامبا تغلق منخفضة 0.97% وينساب 0.97% والمتقدمة للبتروكيماويات 0.63%.
* أسهم صافولا تتراجع 0.81% والمراعي 0.46% وساب 0.48% وارتفاع الراجحي 0.43% وموبايلي 0.7% واتحاد عذيب 2.5% والمملكة القابضة 0.9%.
* تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد تداولات قوية على مدار يومين في ظل زيادة التقلبات جزئيا بسبب ترقب استفتاء تجريه بريطانيا في الأسبوع الحالي يحدد ما إذا كانت ستخرج من الاتحاد الأوروبي أم لا. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
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