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المؤشر السعودي يرتفع صباحا

Wed Jun 22, 2016 7:37am GMT
 
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الرياض 22 يونيو حزيران (رويترز) - استهل مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية لكن التداولات لا تزال ضعيفة مع عزوف المتعاملين عن السوق خلال شهر رمضان.

وصعد المؤشر 0.33 بالمئة إلى 6574.7 نقطة بحلول الساعة 0729 بتوقيت جرينتش.

وقاد الصعود سهما الراجحي وسابك بمكاسب 0.8 بالمئة و0.6 بالمئة على الترتيب.

كما زادت أسهم موبايلي والإنماء والاتصالات السعودية ومكة للتعمير وجبل عمر وبنساب بنسب تراوحت بين 0.8 و1.4 بالمئة.

في المقابل‭‭ ‬‬انخفضت أسهم بنك الرياض والأسمنت السعودية 0.4 بالمئة ودار الأركان والسعودي الهولندي 0.8 بالمئة والرياض للتعمير 1.1 بالمئة.

وقالت الرياض المالية إن المؤشرات الفنية لا تزال تعطي إشارات متناقضة وأوصت المتعاملين باتباع الحذر في الوقت الراهن. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
 