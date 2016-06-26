المؤشر السعودي يقلص خسائره الصباحية ويغلق منخفضا 1.1%

الرياض 26 يونيو حزيران (رويترز) - قلص مؤشر سوق السعودي خسائره التي تجاوزت أربعة بالمئة صباح اليوم والتي مني بها في رد فعل لتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأغلق على انخفاض بنسبة أقل.

كانت الأسهم الأمريكية هبطت بشكل حاد يوم الجمعة كما هبطت أسعار النفط خمسة بالمئة عند التسوية في اليوم ذاته بعدما صوتت بريطانيا لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي مما أثار اضطرابا لم تشهده الأسواق العالمية منذ الأزمة المالية في عام 2008.

واستهل مؤشر السوق السعودية التعاملات صباح اليوم على انخفاض نسبته 4.2 بالمئة لكنه قلص خسائره خلال الجلسة ليغلق في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش على انخفاض نسبته 1.1 بالمئة عند 6478.6 نقطة وسط تداولات قيمتها 4.97 مليار ريال.

ومن بين 169 سهما جرى التداول عليها انخفض 150 سهما وارتفع 14 سهما فيما استقرت خمسة أسهم دون تغيير.

وقاد النزول سهما الراجحي وسابك بخسائر 1.3 بالمئة و1.5 بالمئة على الترتيب.

ونزلت أسهم الأهلي التجاري والاتصالات السعودية والسعودي الفرنسي ومعادن وبنك الرياض والإنماء بنسب تراوحت بين 1.2 و1.7 بالمئة.

في المقابل ارتفعت أسهم جبل عمر بنهاية الجلسة 1.2 بالمئة والسعودية للكهرباء 1.6 بالمئة والرياض للتعمير 3.4 بالمئة ودار الأركان 0.8 بالمئة وسافكو 0.4 بالمئة.