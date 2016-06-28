لمحة-صعود طفيف للمؤشر السعودي صباحا
0724 جمت -
* المؤشر السعودي يفتح على ارتفاع طفيف نسبته 0.2 بالمئة عند 6476.5 نقطة.
* المتعاملون يمتنعون عن تكوين مراكز جديدة قبل عطلة تمتد طوال الأسبوع المقبل بمناسبة عيد الفطر.
* أسهم جبل عمر ترتفع 2.7 بالمئة وسابك 0.6 بالمئة والراجحي والإنماء 0.4 بالمئة والاتصالات السعودية 0.8 بالمئة.
* أسهم سافكو والحكير تتراجع 1.3 بالمئة وبنك الرياض 0.5 بالمئة والأهلي التجاري وسامبا 0.3 بالمئة والاسمنت السعودية 0.8 بالمئة.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية تعطي إشارات ضعيفة ولا تستبعد نزول المؤشر. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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