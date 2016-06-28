لمحة -المؤشر السعودي يغلق على ارتفاع طفيف
الرياض 28 يونيو حزيران (رويترز) -
* المؤشر السعودي يغلق على ارتفاع طفيف بلغ 0.2 بالمئة عند 6480.3 نقطة وسط تداولات بقيمة 4.3 مليار ريال.
* المتعاملون يمتنعون عن تكوين مراكز جديدة قبل أيام من عطلة تمتد أسبوعا بمناسبة عيد الفطر.
* محللون يتوقعون اتجاها عرضيا مائلا للنزول للمؤشر خلال الجلسات المقبلة.
* أسهم الراجحي تغلق مرتفعة 1.8 بالمئة ودار الأركان 6.6 بالمئة والأهلي التجاري 0.7 بالمئة.
* أسهم جبل عمر تغلق متراجعة 2.7 بالمئة وسابك 0.6 بالمئة والاتصالات السعودية 1.2 بالمئة.
* (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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