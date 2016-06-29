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لمحة-بورصة السعودية تصعد صباحا ولازوردي يقفز 10% في باكورة تداولاته

Wed Jun 29, 2016 7:35am GMT
 
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0720 جمت -

* المؤشر السعودي يصعد 0.5 بالمئة إلى 6512.6 نقطة.

* سهم لازوردي للمجوهرات يقفز بالحد الأقصى البالغ 10 بالمئة إلى 40.7 ريال في أولى جلسات تداوله في السوق السعودية.

* أسهم الراجحي تصعد 1.3 بالمئة وسامبا ومصرف الإنماء 0.8 بالمئة وبنك الرياض وينساب 0.5 بالمئة وسابك 0.9 بالمئة وكيان 2.3 بالمئة وجرير 0.6 بالمئة.

* الرياض كابيتال قالت في مذكرة بحثية اليوم إن المؤشرات الفنية للسوق تحسنت "لكنها لا تزال تحافظ على إشاراتها للبيع."

* أسهم صافولا كسبت 0.8 بالمئة وزين 2.55 بالمئة وموبايلي 0.4 بالمئة في حين تراجعت أسهم المملكة القابضة 0.45 بالمئة.

* الرياض كابيتال تقول إن التعافي الجزئي لأسعار النفط ساعد في ارتفاع السوق.

* خام برنت أغلق مرتفعا ثلاثة بالمئة أمس الثلاثاء مع عودة المستثمرين إلى الشراء في السوق بعد انحدارها ليومين بفعل تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)
 