لمحة -المؤشر السعودي يغلق على ارتفاع طفيف ولازوردي يقفز 7.6%

* المؤشر السعودي يغلق على ارتفاع نسبته 0.3 بالمئة عند 6500.5 نقطة وسط تداولات قيمتها 3.98 مليار ريال.

* سهم لازوردي ينهي أول أيام تداوله في البورصة مرتفعا 7.6 بالمئة عند 39.8 ريال مقارنة مع سعر الطرح البالغ 37 ريالا.