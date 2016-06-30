صعود طفيف للمؤشر السعودي صباحا

الرياض 30 يونيو حزيران (رويترز) - سجل مؤشر سوق الأسهم السعودي ارتفاعا طفيفا صباح الخميس مع امتناع المتعاملين عن الشراء وتكوين مراكز جديدة قبل عطلة طويلة تمتد خمسة أيام عمل بمناسبة عيد الفطر.

وتبدأ سوق الأسهم السعودية عطلة عيد الفطر اعتبارا من نهاية تداول اليوم الخميس لتستأنف التداول يوم الأحد العاشر من يوليو.

وصعد المؤشر 0.21 بالمئة 6514.6 بحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش.

وقاد الارتفاعات سهما الراجحي وسابك بمكاسب 0.9 بالمئة لكل منهما.

وزادت أسهم المراعي والبحري والعربي الوطني وينساب والإنماء ودار الأركان بنسب تراوحت بين 0.4 و1.5 بالمئة.

في المقابل انخفض سهم لازوردي 1.5 بالمئة في ثاني أيام تداوله بالبورصة في علامة على توخي المتعاملين الحذر قبل العطلة الطويلة.

وكان السهم قفز بالنسبة القصوى صباح أمس الأربعاء لكنه أغلق عند 39.8 ريال بزيادة 7.6 بالمئة عن سعر الطرح البالغ 37 ريالا.

وانخفضت أسهم موبايلي 0.7 بالمئة والاتصالات السعودية وجرير 0.4 بالمئة واسمنت الجنوبية 1.6 بالمئة وصافولا 0.3 بالمئة.

وقالت الرياض المالية إن المؤشرات الفنية للسوق تحسنت لكن التعافي لم يكن كافيا ليعطي مؤشرات للشراء وإن اختراق المؤشر لمستوى 6600 نقطة سيعني تغير اتجاهه نحو الصعود.