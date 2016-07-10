المؤشر السعودي يرتفع بعد عطلة عيد الفطر

الرياض 10 يوليو تموز (رويترز) - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الأحد وذلك بدعم من مكاسب عدد من الأسهم القيادية مع عودة شهية المتعاملين للتداول بعد عطلة عيد الفطر التي استمرت أسبوعا.

وبحلول الساعة 0733 بتوقيت جرينتش ارتفع المؤشر 0.7 بالمئة إلى 6544.2 نقطة لكنه لا يزال يتحرك في نطاق عرضي ضيق.

وقالت الرياض المالية إن المؤشرات الفنية لا تزال محايدة إلى سلبية ولا تعطي اتجاها مؤكدا لمسار المؤشر على المدى القريب.

وأضافت أنه لكي يعكس المؤشر اتجاهه يجب أن يخترق مستوى 6600 نقطة وهو المتوسط المتحرك لإغلاق 50 يوما.

وقاد ارتفاعات السوق صباحا سهما الراجحي وجبل عمر بمكاسب 1.7 بالمئة و1.2 بالمئة على الترتيب.

كما صعدت أسهم دار الأركان ومعادن والرياض للتعمير والحكير والطيار وسابك بنسب تراوحت بين 0.3 و7.2 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم ساب 2.2 بالمئة والعربي الوطني 2.1 بالمئة والسعودي الفرنسي 0.7 بالمئة.

وسجلت أسهم مكة للتعمير واسمنت ينبع وسافكو والمملكة وجرير خسائر بين 0.2 و1.3 بالمئة في مستهل التداولات.