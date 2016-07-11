لمحة -صعود طفيف للمؤشر السعودي صباحا
0733 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 0.1 بالمئة إلى 6560.6 نقطة وسط تداولات ضعيفة.
* أسهم الراجحي ترتفع 0.4 بالمئة وسامبا 0.9 بالمئة وكيان 2.3 بالمئة وجبل عمر 0.4 بالمئة.
* أسهم معادن تنخفض 1.3 بالمئة والأهلي التجاري 0.5 بالمئة وصافولا 0.8 بالمئة.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية على المدى القريب دخلت في مناطق المبالغة في الشراء وإن مستوى 6600 نقطة يشكل مقاومة قوية تحد من ارتفاع مؤشر السوق. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.