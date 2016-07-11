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لمحة-المؤشر السعودي يغلق على ارتفاع طفيف

Mon Jul 11, 2016 12:19pm GMT
 
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1207 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق على ارتفاع طفيف نسبته 0.22 بالمئة عند 6570.34 نقطة

* قيم التداول ضعيفة بلغت بنهاية اليوم 3.7 مليار ريال مع ترقب المتعاملين نتائج الشركات للربع الثاني.

* مؤشر البتروكيماويات يقفز 1.5 بالمئة وأسهم القطاع تقود ارتفاعات السوق.

* الرياض المالية تقول 7600 نقطة مستوى مقاومة قوي واختراقه سيدفع المؤشر للصعود القوي.

* أسهم سابك تغلق مرتفعة 0.9 بالمئة وتصنيع 6.1 بالمئة والكهرباء اثنين بالمئة.

* أسهم الراجحي تغلق منخفضة 0.4 بالمئة ومعادن 1.6 بالمئة والاتصالات 0.8 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 