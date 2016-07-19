نمو طفيف لأرباح السعودي الهولندي في الربع/2 والنتائج تتجاوز التوقعات

الرياض 19 يوليو تموز (رويترز) - سجل البنك السعودي الهولندي ثامن أكبر بنك في السعودية نموا متواضعا نسبته 0.1 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من 2016 بدعم من زيادة إجمالي ربح العمليات لكن النتائج جاءت أعلى من متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 539.73 مليون ريال (143.93 مليون دولار) مقابل 539.19 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك في المتوسط أرباحا عند 508.28 مليون ريال في الربع الثاني.

وعزا البنك النمو الطفيف للأرباح إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات "وذلك نتيجة ارتفاع أرباح بيع الاستثمارات المقتناه لغير أغراض المتاجرة بالإضافة إلى ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة"

وبلغ إجمالي دخل العمليات للربع الثاني 948.46 مليون ريال بزيادة 2.7 بالمئة عن 923.4 مليون قبل عام.

وخلال النصف الأول من العام انخفض صافي ربح البنك 2.5 بالمئة إلى 1.05 مليار ريال من 1.08 مليار في الفترة المقابلة من 2015 بفعل ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4.5 بالمئة نتيجة ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع مخصصات خسائر الاستثمارات المتاحة للبيع.