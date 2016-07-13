جيبوتي توقع اتفاقا مع وحدة للإسلامى للتنمية لتمويل واردات الوقود

جيبوتي 13 يوليو تموز (رويترز) - قال وزير الطاقة في جيبوتي إن بلاده وقعت على اتفاق تمويل بقيمة 75 مليون دولار مع وحدة تابعة للبنك الإسلامي للتنمية الذي يتخذ من السعودية مقرا له لمساعدة البلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي على شراء المنتجات البترولية المكررة.

وقال وزير الطاقة ياسين حسين بوح إن الاتفاق المبرم مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة سيتيح لجيبوتي خفض أسعار الوقود تدريجيا وضمان انتظام إمدادات المنتجات النفطية للسيارات ومحطات الكهرباء والوقود اللازم للطهي في المنازل.

وأبلغ الوزير رويترز في وقت متأخر أمس الثلاثاء أن هذا التمويل سيؤدي إلى "استقرار وثبات أسعار المنتجات البترولية المكررة عند حدوث تقلبات حادة في أسعار النفط بالأسواق العالمية."