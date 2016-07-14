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لمحة-المؤشر السعودي يتراجع صباحا

Thu Jul 14, 2016 7:45am GMT
 
[-] نص [+]

0733 جمت -

* المؤشر السعودي يفتح متراجعا 0.1 بالمئة عند 6688.4 نقطة.

* الرياض المالية تقول المؤشر قد ينخفض على المدى القريب لدخول المؤشرات الفنية مناطق المبالغة في الشراء.

* الرياض المالية تقول الاتجاه العام للمؤشر لا يزال إيجابيا.

* أسهم الأهلي التجاري والبحري تنخفض 0.9 بالمئة ومعادن 0.7 بالمئة وسامبا 0.5 بالمئة وتصنيع 1.1 بالمئة.

* أسهم الراجحي ترتفع 0.4 بالمئة والمراعي 1.3 بالمئة والكهرباء 0.9 بالمئة وجبل عمر 0.4 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير نادية الجويلي)
 