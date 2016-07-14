Fri 4 Aug 2017 | 12:52 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة-المؤشر السعودي ينهي الأسبوع على تراجع

Thu Jul 14, 2016 12:23pm GMT
 
[-] نص [+]

1216 جمت -

* المؤشر السعودي يتراجع 0.44 بالمئة ويغلق في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش عند 6661.6 نقطة.

* قيم التداول تبلغ 4.7 مليار ريال بنهاية اليوم.

* المؤشر يتراجع للجلسة الثالثة بين سبع جلسات.

* الرياض المالية تتوقع بعض التراجع على المدى القريب لكن تقول الاتجاه العام للسوق لا يزال إيجابيا.

* أسهم الأهلي التجاري تنخفض 1.4 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة وجبل عمر 0.8 بالمئة ومعادن 1.5 بالمئة وصافولا 1.6 بالمئة.

* أسهم العثيم ترتفع 3.3 بالمئة والحكير 1.3 بالمئة والمراعي 0.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 