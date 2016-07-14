لمحة-المؤشر السعودي ينهي الأسبوع على تراجع
1216 جمت -
* المؤشر السعودي يتراجع 0.44 بالمئة ويغلق في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش عند 6661.6 نقطة.
* قيم التداول تبلغ 4.7 مليار ريال بنهاية اليوم.
* المؤشر يتراجع للجلسة الثالثة بين سبع جلسات.
* الرياض المالية تتوقع بعض التراجع على المدى القريب لكن تقول الاتجاه العام للسوق لا يزال إيجابيا.
* أسهم الأهلي التجاري تنخفض 1.4 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة وجبل عمر 0.8 بالمئة ومعادن 1.5 بالمئة وصافولا 1.6 بالمئة.
* أسهم العثيم ترتفع 3.3 بالمئة والحكير 1.3 بالمئة والمراعي 0.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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