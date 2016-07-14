لمحة-المؤشر السعودي ينهي الأسبوع على تراجع

* المؤشر السعودي يتراجع 0.44 بالمئة ويغلق في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش عند 6661.6 نقطة.

* الرياض المالية تتوقع بعض التراجع على المدى القريب لكن تقول الاتجاه العام للسوق لا يزال إيجابيا.