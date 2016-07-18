أرباح بنك البلاد السعودي تتراجع 11% في الربع/2

القاهرة 18 يوليو تموز (رويترز) - سجل بنك البلاد السعودي أصغر البنوك العاملة في المملكة تراجعا نسبته 10.9 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من 2016.

وقال البنك في بيان نشره موقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 183.9 مليون ريال (49.04مليون دولار) مقابل 206.5 مليون قبل عام.

وعزا البنك تراجع الأرباح إلى "انخفاض صافي الدخل نتيجة ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 19.7 بالمئة."

تأسس بنك البلاد عام 2004 ويبلغ رأسماله المدفوع أربعة مليارات ريال ويقدم البنك الخدمات المصرفية والاستثمارية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وتراجعت أرباح البنك في النصف الأول من هذا العام بنسبة 5.8 بالمئة لتسجل 358.4 مليون ريال مقارنة مع 380.6 مليون قبل عام.