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لمحة -تراجع طفيف للمؤشر السعودي صباحا وسط تداولات ضعيفة

Mon Jul 18, 2016 8:38am GMT
 
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0818 جمت -

* مؤشر سوق الأسهم السعودي يتراجع قليلا بنسبة 0.05 بالمئة إلى 6674.3 نقطة.

* الرياض المالية تقول المؤشر يسير في اتجاه عرضي بسبب قلة النشاط اليومي وضعف أحجام التداول.

* الرياض المالية تقول المؤشر قد يتعرض للمزيد من الضغوط لكن الاتجاه العام للسوق إيجابي.

* أسهم سامبا تقفز 1.5 بالمئة بعد تحقيق أرباح متماشية مع توقعات‭‭ ‬‬المحللين.

* صافي ربح سامبا بلغ 1.314 مليار ريال (350.4 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 1.333 مليار قبل عام.

* توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يحقق البنك ربحا فصليا صافيا قدره 1.30 مليار ريال في المتوسط.

* أسهم الراجحي ترتفع 0.4 بالمئة والأهلي التجاري 0.7 بالمئة والبحري 1.9 بالمئة.

* أسهم معادن تنخفض اثنين بالمئة ودار الأركان 2.1 بالمئة وجرير 1.5 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير عبد المنعم درار)
 