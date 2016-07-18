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لمحة -المؤشر السعودي يغلق على تراجع طفيف

Mon Jul 18, 2016 12:36pm GMT
 
[-] نص [+]

1224 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق متراجعا 0.18 بالمئة عند 6669 نقطة.

* قيم التداول تبلغ 4.13 مليار ريال.

* الرياض المالية تقول المؤشر قد يتعرض لمزيد من الضغوط لكن الاتجاه العام إيجابي.

* أسهم سامبا تغلق مرتفعة 1.5 بالمئة بعد نتائج فصلية ضمن التوقعات.

* أسهم البحري تغلق مرتفعة 1.2 بالمئة بعد الإعلان عن خطة لزيادة الأسطول.

* أسهم الراجحي ترتفع 0.4 بالمئة وموبايلي 1.4 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة.

* أسهم معادن تغلق منخفضة 1.8 بالمئة ودار الأركان 2.8 بالمئة وصافولا 1.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير عبد المنعم درار)
 