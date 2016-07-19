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لمحة -المؤشر السعودي يغلق متراجعا تحت وطاة خسائر معادن

Tue Jul 19, 2016 12:42pm GMT
 
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1225 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش متراجعا 0.5 بالمئة عند 6649.2 نقطة.

* قيم التداول تبلغ 3.8 مليار ريال.

* الرياض المالية تتوقع أداء ضعيفا للمؤشر خلال الفترة الحالية لأن المؤشرات الفنية تنطوي على إشارات للبيع.

* أسهم معادن تغلق منخفضة 4.1 بالمئة وتسجل أكبر الخسائر على المؤشر بعد نزول صافي ربح الربع الثاني 51 بالمئة.

* أسهم سابك تنخفض 0.6 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة وسامبا 0.9 بالمئة والأهلي التجاري 0.5 بالمئة.

* أسهم جبل عمر تغلق مرتفعة 0.4 بالمئة والعربي الوطني 1.1 بالمئة وجرير 0.9 بالمئة وصافولا وبنك الرياض 0.5 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير عبد المنعم درار)
 