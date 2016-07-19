نمو صافي ربح بنك ساب السعودي 1.2% في الربع/2

الرياض 19 يوليو تموز (رويترز) - سجل البنك السعودي البريطاني (ساب) رابع أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية نموا نسبته 1.23 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من 2016 بفضل ارتفاع إجمالي دخل العمليات لتأتي النتائج متماشية مع متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 1.151 مليون ريال (306.7 مليون دولار) مقارنة مع 1.137 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يحقق البنك أرباحا في المتوسط قيمتها 1.106 مليار ريال في الربع الثاني.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "ارتفاع إجمالي دخل العمليات ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في صافي دخل العمولات الخاصة بالإضافة إلى ارتفاع دخل تحويلات العملات الأجنبية ودخل المتاجرة."

وبحسب البيان ارتفع إجمالي دخل العمليات 5.13 بالمئة إلى 1.76 مليار ريال في الربع الثاني من 1.67 مليار قبل عام.

وخلال النصف الأول من العام بلغ صافي ربح البنك 2.3 مليار ريال بزيادة 1.8 بالمئة عن 2.25 مليار في الفترة المقابلة من 2015.