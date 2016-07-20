لمحة -أسهم ساب والسعودي الهولندي ترتفع بعد نتائج فصلية إيجابية

* أسهم البنك السعودي البريطاني (ساب) ترتفع 0.3 بالمئة إلى 20.05 ريال.

* أسهم البنك السعودي الهولندي ترتفع 0.8 بالمئة إلى 12 ريالا.

* بنك ساب سجل نموا نسبته 1.2 بالمئة في أرباح الربع الثاني لتصل إلى 1.15 مليار ريال (307 ملايين دولار) لتتماشى النتائج مع توقعات المحللين.