لمحة -المؤشر السعودي يتراجع للجلسة الثالثة
1204 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.24 بالمئة عند 6630.6 نقطة.
* المؤشر يتراجع للجلسة الثالثة على التوالي وسط حذر في انتظار انتهاء الإعلان عن النتائج الفصلية.
* قيم التداول تظل متدنية وبلغت 3.16 مليار ريال بنهاية اليوم.
* الرياض المالية تتوقع تعرض المؤشر لضغوط في المرحلة الحالية.
* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية تعطي إشارات للبيع.
* أسهم سابك تغلق منخفضة 0.6 بالمئة وموبايلي 2.4 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة.
* أسهم جبل عمر تغلق مرتفعة 0.8 بالمئة وكيان 2.9 بالمئة وينساب 1.6 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير أحمد إلهامي)
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